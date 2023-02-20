السجن المشدد 3 سنوات لمتهم لابتزازه فتاة عبر «فيس بوك» بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بتهديد فتاة بصور خاصة بهدف ابتزازها ماديا بدائرة مركز شرطة بلبيس في القضية رقم 11957 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 3856 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

البداية ، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم" ع . ع "، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون شهر فبراير من العام الماضي، وبدائرة مركز شرطة بلبيس، قدد هدد المجني عليها" ا م" وذلك بصور خاصة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعرض إتيان أمور إباحية.