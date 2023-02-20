3 أسباب وراء البداية السيئة لشباب الفراعنة فى افتتاح أمم إفريقيا

ظهر منتخب الشباب مواليد 2003 متواضعا للغاية أمام منتخب موزمبيق، فى مباراة الإفتتاح التى انتهت بالتعادل السلبى، بعد أداء متواضع لشباب الفراعنة، فشل خللها اللاعبون فى تسجيل أى هدف.

ويستعد منتخب الشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر المدير الفنى، لمواجهة نسور نيجيريا بعد غد الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة افريقيا تحت 20 عاما التى تستضيفها مصر حاليا.

وتعادل منتخب مصر للشباب سلبيًا أمام نظيره الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعت المنتخبين الأحد، باستاد القاهرة، فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للشباب التي تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير الجاري، حتى 11 مارس.

بينما خسر منتخب نيجيريا أمام نظيره السنغالى فى نفس الجولة بهدف نظيف، وهو ما يعب من المواجهة على الفريقين، كون كل منهما يبحث عن الفوز من أجل تأمين التأهل لدور الثمانية قبل خوض مباراة الجولة الثالثة .

وهناك عدة أسباب وراء عدم ظهور شباب الفراعنة بالمستوى المتوقع فى بداية الشموار الأفريقي تتلخص فى الأتى :

1- قلة عدد المباريات الودية

فشل مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام فى تلبية مطلب محمود جابر المدير الفنى لشباب الفراعنة فى الاتفاق على عدد كافى من المباريات الودية مع منتخبات إفريقية فى تلك المرحلة السنية، حيث اضطر جابر لخوض بعض الوديات امام اندية مصرية، وكذلك منتخب غانا للمحليين.

2- طريقة جابر الدفاعية

دفع محمود جابر المدير الفنى لمنتخب الشباب، ثمن الطريقة الدفاعية التى يصر على اللعب بها منذ بداية توليه مسئولية قيادة منتخب الشباب قبل أكثر من عامين، حيث ظهرت رغبته فى الاعتماد على ثلاثة لاعبين فى قلب الدفاع ومهاجم وحيد.

ولم يتخلى محمود جابر عن طريقته فى افتتاح بطولة افريقيا للشباب أمام موزمبيق برغم تواضع المنافس الذى لجأ للدفاع منذ بداية المباراة وحتى النهاية، إلا أن جابر أصر على اللعب بطريقته المعتادة طوال المباراة.

ولم يتوقف خأ جابر عند هذا الحد بل أصر على طريقته فى التعامل مع اللاعبين منذ فترة طويلة، باستبعاد اى لاعب يستحوذ على الكرة ويظهر مهاراته وامكانياته الشخصية خلال المباريات او التمرين، فيكون مصيره الإستبعاد من حسابات المدير الفنى وهو ما وضع جميع اللاعبين تحت ضغط شديد فى مباراة الافتتاح.

3- فقدان المساندة الجماهيرية

فقد منتخب الشباب المؤازرة الجماهيرية منذ البداية بسبب غياب الدعاية للبطولة وكذلك منتخب الشباب، وهذه مسئولية اتحاد الكرة ، وشارك محمود جابر فى هذا الامر دون ان يدرى، بعدما اصر على عدم إذاعة مباراتى شباب الفراعنة الوديتين أمام جنوب السودان واوغندا قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة، برغم ان اذاعة المباراتين كان كفيل بدعوة الجماهير لمتابعة هذا المنتخب ومؤازرته.

وربما جاءت النتيجة المخيبة للامال فى بداية المشوار أمام موزمبيق، لتكمل سيناريو غياب المؤازرة الجماهيرية، بعدن فشل شباب الفراعنة فى تحفيز الجماهير المصرية على متابعتهم فى باقى المباريات.

واعتلى منتخب السنغال للشباب صدارة المجموعة الأولى في بطولة أمم أفريقيا للشباب التي تحتضنها مصر في الوقت الحالي، بعد الفوز على نيجيريا بهدف نظيف.

ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني بنقطة وحيدة وبعدها موزمبيق في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ثم نيجيريا في المركز الرابع والأخير بدون أى نقاط.