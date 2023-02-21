كيف يمكنك معرفة لون المجوهرات الذي يناسب بشرتك؟

ربما ترتب عقودك في معادن مختلفة، أو تغيير التفضيلات مع كل اتجاه جديد، أو تعتقد بعمق أن حجر معين هو الذي يعمل على إتيان الحظ بالنسبة لك، وغيرها من الأمور، ولكن تم العثور على اللون المعدني الذي يكملك، فكل ذلك يعود إلى لون بشرتك.

وفقًا لموقع "metro"، تتمتع المجوهرات التي تناسب لونك الطبيعي بقدرة قوية على إضاءة بشرتك وإبراز بقع اللون في عينيك وإضفاء الحيوية على لون شعرك.

على الطرف الآخر من الطيف، يمكن للظل غير المتوافق أن يركز على الشوائب أو الهالات السوداء، وخبراء الموضة يوضحون بعض النصائح المهمة لمطابقة الألوان مع لون البشرة.

ابحث عن مسحة الخاص بك

ومعظم الأشخاص لديهم بشرة فاتحة اللون أو دافئة، لكي تكون واضحًا، لا يُشير هذا إلى مدى قتامة بشرتك أو شحوبها، أنه يتعلق بالدرجة السفلية، والتي تختلف من شخص لآخر.

واحدة من أسهل الطرق لمعرفة أنك يناسبك الألوان الدافئة أم الباردة هي استخدام خدمات التي شيرت الأبيض المتواضع ووضعه تحت رقبتك، فإذا أدى القميص الأبيض إلى ظهور لون بشرتك، فمن المحتمل أن يكون لديك بشرة دافئة.

ومع ذلك، إذا كان القميص الوردي الفاتح يعمل بشكل أفضل ، فأنت على الأرجح شخص ذو لون لطيف.

وهناك طريقة أخرى وهي التحقق من عروقك لمعرفة ما إذا كان لديك مسحة باردة أو دافئة، قد ترغب أيضًا في تجربة طريقة المعصم، والتي تتم بسهولة عن طريق تسليط الضوء على الأوردة هنا، إذا بدت خضراء أو صفراء، فلديك مسحة دافئة، بينما يشير اللون الأزرق أو الأرجواني إلى نغمة باردة.

ويمكن أن يوجهك لون عينيك نحو لون بشرتك: تشير العيون العسلية أو البنية أو الكهرمانية إلى الدفء، بينما تشير العيون الزرقاء أو الخضراء إلى نغمة أكثر برودة.

بالنسبة لشعرك، ستحتاج إلى المقارنة مع لونك الطبيعي ، فمعظم الأشخاص ذوي الألوان الدافئة لديهم أقفال بني كراميل أو بني غني أو أحمر أو أوبورن أو أشقر فراولة أو أشقر عسلي.

وإذا كان لديك شعر أبيض أو أشقر أو أشقر رمادي أو بني أو رمادي أو أسود، فلديك نغمات رائعة.

وبعد أن تعرفت على ما تعمل به ، يمكنك استخدام هذا لصالحك عند شراء المجوهرات:

أولًا: المناسب للدافىء: الألوان الترابية والمشرقة هي أفضل صديق لك.

ويمكن للذهب أن يجعلك تتوهج أيضًا ، جنبًا إلى جنب مع الياقوت والعقيق والزمرد.

ثانيًا: إذا كنت في الجانب الأكثر برودة ، فإن اللون البنفسجي والأزرق والوردي سيبدو رائعًا، عليكِ فكر في الجمشت والزبرجد والياقوت الوردي، علاوة على ذلك، تم صنع الفضة والبلاتين والذهب الأبيض من أجلك.