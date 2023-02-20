الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بنفس الفستان.. كيت ميدلتون تتألق في BAFTAs

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

حضرت كيت ميدلتون مهرجان  BAFTAs في فستان مصمم من قبل في نفس الحدث في عام 2019، حيث حضر كلًا من أمير وأميرة ويلز ويليام وكيت حفل توزيع جوائز BAFTA للأفلام أمس الأحد.

ووفقًا لموقع  insider أعادت كيت ميدلتون ارتداء ثوب ألكسندر ماكوين من حفل BAFTAs لعام 2019، كما ارتدت مع زوج من الأقراط الزهرية من Zara.

 

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ومن المعروف أن كافة الكاميرات الخاصة بالحفل تتنتظر إطلالة كيت وويليام للحفل حيث تعتبر كيت مألوفًا لعشاق العائلة المالكة. 

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كان الزوجان من بين الحاضرين النهائيين الذين وصلوا إلى مركز ساوث بانك في لندن قبل بدء حفل توزيع الجوائز.

ارتدت كيت فستانًا ذا كتف واحد بطول الأرض من تصميم ألكسندر ماكوين ارتدته سابقًا في حفل توزيع جوائز BAFTA لعام 2019، وفقًا لما قاله متحدث باسم قصر كنسينغتون لـ Insider.

لكن كيت صممت الفستان بشكل مختلف تمامًا هذه المرة في 2023، حيث أضافت قفازات الأوبرا السوداء وحقيبة القابض المطابقة لقد ارتدت زوجًا من الأقراط الزهرية المتتالية من Zara ، الأقراط معروضة حاليًا على موقع Zara الإلكتروني مقابل 27.90 دولارًا.

في هذه الأثناء، كان ويليام يرتدي بدلة سهرة سوداء وربطة عنق.

هذه ليست المرة الأولى التي تعيد فيها كيت ارتداء الزي على السجادة الحمراء لـ BAFTA. في عام 2020، التزمت بموضوع "الموضة المستدامة" ايضًا من خلال ارتداء ثوب أبيض وذهبي من ألكسندر ماكوين ارتدته سابقًا في عام 2012.

يشغل ويليام منصب رئيس BAFTA منذ عام 2010، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها وليام وكيت الحدث بصفتهما أمير وأميرة ويلز، وهو لقب ورثوه عن الملك تشارلز بعد أن اعتلى العرش في سبتمبر 2022، في إطلالة أعجبت الحاضرين.

 

كيت ميدلتون BAFTAs توزيع جوائز BAFTA حفل توزيع جوائز BAFTA ألكسندر ماكوين ألكسندر ماكوين من حفل BAFTAs

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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