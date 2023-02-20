الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تزف أخبارًا سارة للمواطنين بشأن «الأجواء الباردة»

القاهرة
القاهرة

زفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أخبارًا سارة للمواطنين بشأن موجة البرد الشديد الذي شهدته معظم أنحاء البلاد، خلال الفترة الماضية.

وقالت الهيئة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه «بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة على كل الأنحاء؛ بدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار كما تزداد ساعات سطوع الشمس».

وأضاف البيان: "بينما تبقي الأجواء باردة ليلًا، كما تكون الظاهرة السائدة هي الشبورة المائية صباحًا، كما توجد فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية".

أرصاد الجوية الأحوال الجوية البرد الشديد أجواء باردة الأرصاد الهيئة العامة للإرصاد الجوية المصريه

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