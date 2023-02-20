الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«ريان دمياط».. ماذا حدث للطفل «عماد» الذي سقط في البئر؟ (القصة الكاملة)

الطفل عماد
الطفل عماد

أعادت قصة طفل دمياط عماد محمود والذي سقط فى بئر الصرف الصحى، أمس الأحد، وقامت المحافظة بعمل جهود كثيفة لانتشاله من هذا البئر، الأذهان لواقعة الطفل المغربي ريان الذي سقط فى بئر العام الماضي، وشغلت قصته العالم أجمع.

وشهدت الواقعة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة، ودشنوا العديد من الهاشتاجات.

واقعة الطفل عماد مشابهة لواقعة الطفل ريان، وتكشف الدستور خلال السطور المقبلة القصة الكاملة.

بدأت القصة عندما كان الطفل عماد مع والدته داخل موقف للسيارات الأجرة بكفر الغاب وسقط فى بيارة غير مغطاة. 

واستعانت فرق الإنقاذ بالمعدات الثقيلة للمساعدة في حفر البئر، وماكينات سحب المياه، للعمل على سرعة انتشال الطفل من داخل بيارة الصرف الصحي.

وقامت المحافظة بالاستعانة بأحد الغطاسين وذلك في محاولة لانتشال «ريان دمياط» وهو الطفل عماد كما أطلق عليه رواد السوشيال ميديا من بئر الصرف الصحفي التي سقط بها.

بعدها أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  تعليمات بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والوقوف على أسبابها، فضلا عن متابعة أعمال إنقاذ الطفل وتوفير فرق الدعم اللازمة من أجل انتشاله وإعداد تقرير شامل عن الواقعة وأسبابها وتداعياتها.

وخلال الساعات الماضية تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة دمياط، من انتشال جثة الطفل عماد محمود حليم الذي سقط في بئر الصرف الصحي، مساء الأحد، بقرية كفر الغاب الجديد التابعة لمركز كفر سعد بالمحافظة.

التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع الاستعانة الإجتماع الدكتورة منال عوض محافظ الدكتورة منال عوض الحماية المدنية

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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