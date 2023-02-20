4 محطات معالجة ب«صرف بالإسكندرية» تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة

أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، حصول محطة معالجة أبيس السابعة ومحطة معالجة توسعات المعمورة، على اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M للمرة الأولى.

وحصول محطة معالجة العامرية ومحطة معالجة ك 26 على تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والتى يتم منحها بعد مراجعة شاملة ودقيقة لكافة المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أن حصول محطات المعالجة على شهادة TSM جاء عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب وتأكدهم من استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة TSM، والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

وأشار إلى أن محطة معالجة ابيس السابعة طاقتها التصميمية 3000 م3/يوم، ومحطة معالجة توسعات المعمورة طاقتها التصميمية 25 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة العامرية طاقتها التصميمية 100ألف م3/يوم، ومحطة معالجة ك26 طاقتها التصميمية 4000 م3/يوم.

- الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والمراقبة وضبط الجودة

وأوضح أن الشهادة تمنح طبقا للمعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمراقبة و ضبط الجودة وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

ولفت رئيس صرف الإسكندرية، أنه يجري حاليًا الاستعداد لاستكمال حصول باقي محطات المعالجة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، مؤكدًا أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي بما يساير التطورات التكنولوجية الحديثة بقطاع الصرف الصحي لضمان تقديم افضل خدمة للمواطنين.

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جانب من الحدث

جانب من الحدث