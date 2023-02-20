الصين ترفض اتهامها بالتدخل فى الانتخابات الفدرالية الأخيرة بكندا

استنكرت الصين "بشدة" اتهامها بالتدخل في الانتخابات الفدرالية الأخيرة بكندا في تقارير لأجهزة الاستخبارات الكندية، ووصفت المزاعم بأنها "افتراء" .

وأشارت السلطات الصينية إلى أن بكين كررت "مرارًا" أنها "لم تتدخل قط في الانتخابات أو الشؤون الداخلية لكندا بأي شكل من الأشكال"، وأن مثل هذه الاتهامات الإعلامية يمكن أن "تضر" بالعلاقات بين البلدين.

وأعربت القنصلية العامة الصينية في فانكوفر بغرب كندا عن "استيائها واعتراضها الشديدين" على التصريحات التي أوردتها صحيفة "ذي جلوب أند مايل"، استنادًا إلى وثائق سرية.

إسقاط «جسم طائر مجهول» جديد.. وهذه المرة فوق كندا

وأعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إسقاط جسم طائر مجهول كان يحلق فوق شمال كندا، بعد يوم واحد من واقعة مشابهة في الولايات المتحدة.



وقال ترودو إن إسقاط الجسم تم بواسطة طائرات كندية وأمريكية، مشيرًا إلى أن القوات الكندية ستجمع وتحلل حطام الجسم.



وكتب على "تويتر": "أمرت بإسقاط جسم مجهول انتهك المجال الجوي الكندي، أسقط الجسم فوق يوكون، تم دفع طائرات الكندية والأمريكية، ونجحت طائرة أمريكية من طراز (إف 22) في إصابة الجسم".



وأضاف رئيس وزراء كندا: "تحدثت مع الرئيس (الأمريكي جو) بايدن بعد ظهر السبت، ستقوم القوات الكندية الآن باسترداد وتحليل حطام الجسم، شكرًا لوكالة الفضاء الأمريكية الكندية المشتركة على مراقبة أمريكا الشمالية".

وكانت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية قالت في وقت سابق من السبت، إنها تراقب "جسمًا طائرًا على ارتفاع عال" فوق شمال كندا، وأن الطائرات العسكرية تعمل حاليًا في المنطقة من ولاية ألاسكا الأمريكية وكندا، وفقًا لبيان صحفي صادر عن القيادة.



وليس من الواضح ما إذا كان الجسم الجديد مرتبطًا ببالون التجسس الصيني المشتبه به الأسبوع الماضي، أو بجسم آخر أسقطته مقاتلة أمريكية فوق ألاسكا، الجمعة.