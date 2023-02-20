كيف تتقدم الولايات المتحدة على المملكة المتحدة فى معالجة المشاكل الاقتصادية الإقليمية؟

أجاب مقال في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، على تساؤل كيف تتقدم الولايات المتحدة على المملكة المتحدة في معالجة المشاكل الاقتصادية الإقليمية؟.

قال الكاتب فيليب ماكان، الأستاذ في جامعة أكسفورد، إن جو بايدن وريشي سوناك اختارا استراتيجيات اقتصادية وسياسية معاكسة للتصدي لها.

في الولايات المتحدة، يضع هذا الاتجاه الآن المدن الكبيرة في مواجهة البقية، وفي المملكة المتحدة، ترك الجنوب الشرقي المزدهر مناطق أخرى وراءه.

وعاد الكاتب لعام 2016، حيث أوض انفجر الغضب من الاختلاف المتزايد في تمرد سياسي حيث دعم الناخبون اليائسون في المناطق المهملة حملة دونالد ترامب الرئاسية وانهيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحددت جغرافية الاستياء جغرافية التصويت في كلا البلدين.

ومع ذلك كانت هذه الاختلافات الإقليمية غير نمطية تاريخيًا ولا تزال دول مثل ألمانيا وكوريا واليابان خالية منها إلى حد كبير، وتختلف العمليات التي تحرك قصتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التوأم على ما يبدو.

وأصبحت الديمقراطية الأمريكية بشكل متزايد تحت تأثير فاحشي الثراء، وسواء كانوا يميلون إلى اليمين أو اليسار، فقد كانوا في الغالب متمركزين في المدن الساحلية الكبيرة: فقد تجاهلت أجنداتهم المآسي في دول "الجسر العلوي" الداخلية.

وأضاف أن بايدن لديه قصة خلفية حقيقية كممثل لمنطقة اليسار، فكان خطابه عن حالة الاتحاد بمثابة إعادة تعيين واضحة لأولويات الديمقراطيين: "خطتي الاقتصادية تتعلق بالاستثمار في الأماكن والأشخاص الذين تم نسيانهم، ومخطط من ذوي الياقات الزرقاء لإعادة بناء أمريكا " لقانون الحد من التضخم سيولد الأموال للاستثمار - دون تقشف.

وأشار إلى أن مشكلة بريطانيا مختلفة وأقل قابلية للحل: إنها الخزانة، حيث يجمع هذا القسم القوي بين وظائف المالية العامة والسياسة الاقتصادية ولكن تهيمن عليه عملية الموازنة السنوية ، ولديه العديد من المتوسلين لمجلس الوزراء.

ويجب على الحكومة المحلية أيضًا التسول للحصول على الأموال، ويندفع المجندون من النخبة إلى خفض الإنفاق بما يتناسب مع الإيرادات، ويتقلص الاستثمار: بدون وزارة للاقتصاد، لا يوجد صوت للمستقبل.

بينما تنظر إلى نفسها على أنها حصن الأرثوذكسية الاقتصادية، لا تدرك وزارة الخزانة أن هذا المدى القصير هو أمر استثنائي، إن قوتها غير نمطية تمامًا بين الاقتصادات المتقدمة، وهي غير مناسبة بشكل يائس للتحديات الاقتصادية التي نواجهها اليوم، فالمملكة المتحدة هي الدولة الكبيرة الأكثر مركزية من أعلى إلى أسفل في العالم الصناعي، يقلب وايتهول ويسحق الوكالة المحلية والطاقة والحوافز والعمل ، مع حرمان القادة على الأرض من الصلاحيات أو الموارد لحل المشكلات المباشرة.

وأوضح أن الدليل الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يخبرنا أن نقل السلطة ضروري لتعزيز النمو الوطني، لا سيما في الأماكن الأضعف اقتصاديًا، وإن نهج الإدارة التفصيلية لوزارة الخزانة محكوم عليه بالفشل.

وتحتل المملكة المتحدة مرتبة متدنية في تصنيفات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالنمو والمشاركة المدنية ونوعية الحياة والثقة في الحكومة المركزية.

مع ذلك كان رد وزارة الخزانة المتكرر على الفشل هو تشديد المركزية في المقابل حتى الدولتان الوحدويتان الكبيرتان الأخريان، فرنسا واليابان، كانتا تتطوران منذ عقود، وليس من قبيل الصدفة أن المملكة المتحدة اليوم لديها أيضًا من بين أعلى التفاوتات الإقليمية في العالم الصناعي.