الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تعلن اعتزامها تسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا

دبابة
دبابة

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأحد، أن بلاده ستبدأ تسليم دبابات قتالية خفيفة من طراز "آ إم إكس-10" إلى أوكرانيا اعتباراً من "نهاية الأسبوع المقبل".
وأضاف لوكورنو، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" المحلية نشرت الأحد، أنه لن "يذكر عدد الدبابات حتى لا يعطي معلومات استراتيجية لروسيا"
وحول إمكانية تسليم كييف طائرات مقاتلة، قال لوكورنو إن "لا شيء محظور"، فيما أشار إلى احتمال تعقد "المسائل اللوجستية والعملية".
ويتزامن تسليم هذه الدبابات مع مرور عام على انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.
في السياق ذاته، أشار المسؤول الفرنسي إلى أن تدريب الأوكرانيين على هذه المعدات الجديدة "على وشك الانتهاء" لذلك سيتم تسليمها "نهاية الأسبوع المقبل".
وتابع "بشكل عام تتسارع وتيرة التدريب على أراضينا - من خلال التدريب التخصصي على المعدات التي نقدمها - وفي بولندا، مع مزيد من التدريب العام للكتائب بأكملها بمعدل 600 جندي في الشهر اعتبارا من مارس". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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