ارتفاع وفيات الزلزال بتركيا إلى 41 ألفًا و20

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى 41 ألفًا و20 حتى مساء الأحد.

وبحسب بيانات نشرتها "آفاد"، فإن 6 آلاف و212 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال المزدوج في ولاية قهرمان مرعش.

وتضررت 11 ولاية تركية من الزلزال، وهي قهرمان مرعش، وغازي عنتاب، وشانلي أورفة، وديار بكر، وأضنة، وأدي يامان، وعثمانية، وهطاي، وكليس، وملاطية، وألازيغ.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين. -