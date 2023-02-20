ارتفاع عدد الطائرات الإماراتية لإغاثة تركيا وسوريا إلى 118 طائرة

ارتفع عدد الطائرات الإماراتية لإغاثة تركيا وسوريا، الأحد إلى 118، فيما بلغت حصيلة أولية لحملة تبرعات شعبية سعودية أكثر من 110 ملايين دولار.

جاء ذلك بحسب مصدرين رسميين بالبلدين الخليجيين، ضمن جهود إقليمية ودولية لنقل مساعدات إنسانية إلى منكوبي الزلزال المدمر في البلدين.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، تأتي الرحلات الـ118 ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها أبو ظبي دعما لتركيا وسوريا منذ أن ضربهما الزلزال.

وقالت الوكالة: "بلغ عدد الرحلات 76 طائرة شحن إلى سوريا و42 إلى تركيا، ليصبح مجموعها 118 رحلة تحمل على متنها 3375 طنا من المواد الغذائية والطبية وخيم إيواء".

