نشوب حريق هائل فى مصنع بالبحيرة والدفع بـ 15 سيارة للإطفاء

شهدت مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حريقًا هائلًا نشب قبل قليل داخل مصنع للصناعات الغدائية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد باندلاع حريق هائل داخل مصنع للصناعات الغذائية، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدينة، وتجرى السيطرة عليه وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وانتقلت قوات الحماية لمكان الحريق وجرى الدفع بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وجارٍ إخماد الحريق وحصر التلفيات.

كما تم فصل المرافق عن المكان وفرض كردون أمني حول المصنع حماية لأرواح المواطنين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.