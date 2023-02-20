الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو يعلن انطلاق سفينة تحمل منازل متنقلة نحو تركيا

الناتو
الناتو

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأحد، انطلاق سفينة من إيطاليا تحمل دفعة أولى من منازل متنقلة خصصها الحلف للمساهمة في إيواء متضرري الزلزال في تركيا.
ولفت الناتو في بيان، إلى أن السفينة انطلقت من ميناء تارانتو، وعلى متنها 600 منزل متنقل من أصل أكثر من ألف منزل مسبق التجهيز قرر الحلف إرسالها إلى تركيا.
ويهدف الناتو إلى توفير المأوى المؤقت لنحو 4 آلاف شخص على الأقل من خلال تلك المنازل المتنقلة.​​​​​​​
وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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