إيطاليا: ترك أفريقيا فى يد الصين «خطأ كبير»

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الأحد، إن "ترك أفريقيا في يد الصين خطأ كبير".

وأضاف تاجاني، في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن "النظر إلى أفريقيا أمر حاسم للمستقبل.. وترك أفريقيا بيد الصين خطأ كبير للجميع هنا".

وأشار الوزير الإيطالي أن "التواجد المتزايد في أفريقيا مهم لأوروبا أقوى".

وشدد أن "وحدة الاتحاد الأوروبي ضرورية للعلاقات داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ومع الدول الأفريقية".

وزير الخارجية الإيطالي أكد أن العمل مع الولايات المتحدة هو "نقطة رئيسية أخرى لأوروبا".

واختتم تاجاني حديثه قائلاً إن بلاده "تقف إلى جانب أوروبا، والولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي".