هل ستدخل مصر ضمن منطقة حزام الزلازل؟.. أستاذ جيولوجيا يُجيب

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن الإنسان لا يستطيع صناعة الزلزال، وما حدث في تركيا يساوي ألف قنبلة هيروشيما.

وأضاف شراقي خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن كل دول المحيط الهادي ضمن دائرة حزام الزلازل والبراكين، لافتاً إلى أن حزام الزلازل معروفة في أماكن معينة ولن تتغير إلا بعد ملايين السنين.

وأوضح أنه يلي المحيط الهادي، تركيا، لأن تركيا تقع عند التقاء ثلاث صفائح، يليها جزيرة قبرص واليونان وكريت، لأنهم متواجدون عند التقاء الصفيحة الإفريقية، معقبا:"من حظنا أن الصفيحة الإفريقية تلتقي عند اليونان، وليست على السواحل المصرية، ومن جهة الغرب، فإن الحافة الإفريقية موجودة في منتصف المحيط الأطلنطي".

وأشار إلى أن كل الزلازل الموجودة في الصفيحة الإفريقية من جهة الغرب كلها في المحيط الأطلنطي.

وبين أن الزلازل التي تحدث في قبرص واليونان هي التي يصلنا بعض اهتزازاتها، ولكن المسافة بعيدة حيث تتراوح من 500 إلى 600 كيلو متر ، وبالتالي تصل ضعيفة، إلا إذا كان زلزال أكثر من 6 أو 7 ريختر، ولو فيه زلزال في قبرص أو اليونان من الممكن أن يعمل تسونامي ويؤثر على الإسكندرية، متابعا:"زلزال تركيا الأن لن يتسبب في تسونامي ، ولو تسبب فيه فإن جزيرة قبرص تحمي الشواطيء المصرية ابتداءً من شرق الدلتا إلى السلوم".

وتابع:"وفي حالة حدوث تسونامي في تركيا، فإن شمال سيناء فقط هي التي ستتاثر".