الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كيف وفرت جماعة الإخوان الإرهابية ملاذًا آمنًا للجماعات المتطرفة؟

جماعة الإخوان
جماعة الإخوان

أوضح إسلام الكتاتني، خبير حركات الإسلام السياسي، كيف وفرت جماعة الإخوان الإرهابية ملاذًا آمنًا للجماعات المتطرفة، قائلاً:إن جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر الشجرة التي تفرعت منها معظم الجماعات الإرهابية".

وأضاف الكتاتني خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن الإخوان هم الأساس، لافتاً إلى أن جماعة التكفير والهجرة على سبيل المثال والتي كانت تسمى جماعة المسلمين، على اعتبار أن الخارج منها كافر، حيث تربى شكري مصطفى على الأفكار التكفيرية والتي نشأت إبان الحقبة الناصرية.

وأشار إلى أنه من المفارقات العجيبة، أن حسن الهضيبي أصدر كتاب"دعاة لا قضاة" والذي يقول فيه إنهم لايحكمون، وفي نفس الوقت ثمن وأثنى على كتاب "الظلال" وكتاب "معالم في الطريق" لـ سيد قطب والذي تقوم أفكاره على التكفير.

وأكد أن تنظيم القاعدة أساسه إخوان، حيث يعتبر أسامة بن لادن تلميذ عبدالله عزام وهو فلسطيني الأصل، ويعتبر من قيادات الإخوان في فلسطين واتجه إلى أفغانستان، وهو كان قائد لما أسموه بـ "المجاهدين العرب".

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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