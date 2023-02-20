خبير يكشف رسائل مؤتمر ميونخ الدولى للأمن بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

أوضح الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مخرجات مؤتمر ميونخ الدولي للأمن التي تخص الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلاً: "إن مؤتمر ميونخ للأمن يمكن أن نطلق عليه هذه المرة في هذه النسخة خلال هذا العام "مؤتمر أوكرانيا".

وأضاف الدكتور أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن الأزمة الأوكرانية تصدرت وسيطرت واستحوذت على اهتمامات وكلمات ومناقشات المؤتمر، لافتا إلى أن أبرز الرسائل الناتجة عن المؤتمر تتمثل في أن دول الغرب وحلف الناتو حاول أن يظهر أنهم متفقون ومجموعون على مواجهة روسيا وعدم السماح لها بالانتصار في أوكرانيا.

وأوضح أن هذه لا تعتبر الحقيقة لأنه حتى الآن، فإن الدعم العسكري الغربي، دعم الناتو اللامحدود لأوكرانيا على مدار عام والذي تجاوز 150 مليار دولار، لم يفلح ولم ينجح في أن تحقق أوكرانيا أي أهداف عسكرية، أو ينتصر الناتو والغرب على روسيا في إطار الحرب في الوكالة، ولكن ما حدث هو أنه أطال من أمد الأزمة، وبالتالي أطال من أمد تداعياتها السلبية الاقتصادية والسياسية على دول العالم.