الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تتهم أوكرانيا رسميا بالوقوف وراء هجوم جسر القرم

هجوم جسر القرم
هجوم جسر القرم

أعلنت روسيا رسميا اتهامها لاوكرانيا بالوقوف وراء هجوم جسر القرم الذي وقع في أغسطس الماضي.


وقال رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن الخدمات الخاصة الأوكرانية متورطة في هذا الهجوم.


وأوضح أنه تم بالفعل تحديد هوية 12 شخصا على صلة مباشرة بارتكاب هذه الجريمة من أوكرانيا وأرمينيا وجورجيا وروسيا، من بينهم 8 رهن الاعتقال.


يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، إن وأوكرانيا تسلمت حاويات بها مواد مشعة من أوروبا لاستغلالها لاتهام روسيا بها"على حد وصف الوزارة".


وأكدت الوزارة بحسب قناة روسيا اليوم إن كييف، قبل بدء الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يواصل التحضير لاستفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب انتهاك جسيم لالتزامات الاتفاقية، بشأن الأمان النووي أثناء عملية عسكرية خاصة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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