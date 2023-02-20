الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يتعهد بتعزيز وتسريع الدعم العسكرى لأوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتعزيز وتسريع وتيرة الدعم العسكري لأوكرانيا، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية. 


جاءت تصريحات ماكرون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني، تناول الجولة الأوروبية الأخيرة التي قام بها زيلينسكي، والالتزامات التي قطعها الدول الأوروبية وأعضاء حلف شمال الاطلسي خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الجمعة الماضية.


وأشار الزعيمان خلال مباحثاتهما إلى ما أكده الشركاء الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي، في مؤتمر ميونخ للأمن، على ضرورة تعزيز وتسريع الدعم العسكري لأوكرانيا والشعب الأوكراني، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية (الاليزيه). 


كما أكد الرئيس الفرنسي التزامه بخطة السلام المكونة من 10 نقاط والتي اقترحها الرئيس زيلينسكي وأكد له أنه سيدعم هذه المبادرة على الساحة الدولية خلال المحافل الدبلوماسية المقبلة، وفقا للإليزيه.

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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