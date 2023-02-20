الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تستقبل 9 ملايين و924 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية

لاجئ من أوكرانيا
لاجئ من أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين الفارين من بلادهم إلى بولندا إلى 9 ملايين و924 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته باللغة الإنجليزية - أن البلاد استقبلت أمس السبت نحو 23 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا، كما شهدت أيضا مغادرة نحو 22 ألفا و600 لاجئ أوكراني من بولندا عائدين إلى بلادهم؛ ما يرفع إجمالي العائدين إلى أكثر من 8 ملايين شخص.

وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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