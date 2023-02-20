الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«مجازر الشرقية» تفجر مفاجأة بشأن العثور على جثث «حمير»

جثث حمير
جثث حمير

كشف الدكتور محمد يوسف، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة الطب البيطري بالشرقية، تفاصيل واقعة ضبط واقع ذبح "حمير" بالشرقية.

وقال خلال مكالمة هاتفية، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، إنه جرى العثور على جثث الحمير في قرية تتبع مركز الزقازيق، وجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إثبات صحة الواقعة.

وأضاف "يوسف"، أنه تبين أن عدد الجثث التي جرى العثور عليها هي 6 جثث فقط للحمير بكامل هيئتها سواء لحوم وأحشاء، ولكن جرى سلخهم بعد سرقتهم من أجل الحصول على جلودها للبيع.

وأشار إلى أن هذا دليل بأن العملية تمت بهدف سرقة جلود الحيوانات وبيعها، وجرى التنسيق مع الجهات المعنية ونقل الجثث ودفنها والتخلص منها بصورة آمنة، وتم التحرير بالواقعة جاري البحث والتحقيق لسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.

وأكد أن لحوم الحمير لها شروط ليتم تداولها، بحيث تعدم بشكل رحيم في حدائق الحيوان تحت إشراف بيطري ووجود عنصر من شؤون البيئة للتخلص الآمن من مخلفات هذه اللحوم، ويتم تقديمها للحيوانات المفترسة مثل النمور والأسود والكلاب في حديقة الحيوانات.

مواد متعلقة

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

المسلمانى: «وكالة الفضاء المصرية خطوة كبيرة على طريق صناعة الأمل»

رئيس «القناة الوثائقية»: نسعى لتقديم منتج يليق بأول قناة مصرية وثائقية

استشارى حالات حرجة: هذه الطريقة تقضي على جرثومة «المعدة»

«نجوم دولة التلاوة».. القارئ وليد عبيه يكشف تفاصيل رحلته مع حفظ القرآن

«من قوة مصر الناعمة».. محمد الباز: الجلوس مع أهل القرآن شرف ما بعده شرف

أحمد الخطيب عن «الوثائقية»: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توثق التاريخ

«لا نبرئ أحداً».. الباز يكشف حقيقة مخالفات نقابة الفنانين التشكيليين بالمستندات

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

صحة المنوفية: توقيع الكشف الطبى المجانى على1777 مواطنا بقرية كفر طهواى

برشلونة يفوز على قادش بثنائية نظيفة فى الدورى الإسبانى

جهود مكثفة من مباحث الغربية لكشف ملابسات اختفاء عامل ديلفرى بزفتى

ياسمين عبدالعزيز تنشر فيديو كوميدى مع إيمان السيد

متى يبدأ شهر شعبان 2023 وفضل صيامه والأدعية المستحبة

نشوب حريق هائل فى مصنع بالبحيرة والدفع بـ 15 سيارة للإطفاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين