«مجازر الشرقية» تفجر مفاجأة بشأن العثور على جثث «حمير»

كشف الدكتور محمد يوسف، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة الطب البيطري بالشرقية، تفاصيل واقعة ضبط واقع ذبح "حمير" بالشرقية.

وقال خلال مكالمة هاتفية، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، إنه جرى العثور على جثث الحمير في قرية تتبع مركز الزقازيق، وجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إثبات صحة الواقعة.

وأضاف "يوسف"، أنه تبين أن عدد الجثث التي جرى العثور عليها هي 6 جثث فقط للحمير بكامل هيئتها سواء لحوم وأحشاء، ولكن جرى سلخهم بعد سرقتهم من أجل الحصول على جلودها للبيع.

وأشار إلى أن هذا دليل بأن العملية تمت بهدف سرقة جلود الحيوانات وبيعها، وجرى التنسيق مع الجهات المعنية ونقل الجثث ودفنها والتخلص منها بصورة آمنة، وتم التحرير بالواقعة جاري البحث والتحقيق لسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.

وأكد أن لحوم الحمير لها شروط ليتم تداولها، بحيث تعدم بشكل رحيم في حدائق الحيوان تحت إشراف بيطري ووجود عنصر من شؤون البيئة للتخلص الآمن من مخلفات هذه اللحوم، ويتم تقديمها للحيوانات المفترسة مثل النمور والأسود والكلاب في حديقة الحيوانات.