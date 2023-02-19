الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نقيب الزراعيين: التوسع فى المشروعات القومية بزراعة تعاقدية سيحل أزمة الأعلاف

سيد خليفة
سيد خليفة

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2015 يعمل على تنفيذ خارطة طريق للتنمية الزراعية المستدامة في مصر من أجل المواطنين.

وأضاف خليفة خلال لقائه ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع مستقبل مصر يستهدف زيادة المساحات من المحاصيل الزراعية.

وأوضح، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشجيع الزراعات التعاقدية في الوادي والدلتا بالإضافة إلى المحاصيل الزيتية، لافتاً إلى أن أفضل تجربة للزراعات التعاقدية هي قصب وبنجر السكر.

وبين أن هناك تقريرا أصدره مجلس الغذاء والزراعة بأكاديمية البحث العلمي، أعده مجموعة من الخبراء المصريين في مجال الزراعة، بقيادة الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة السابق حيث تناول هذا التقرير خارطة الطريق للتنمية الزراعية في مصر حتى 2050م، وعنوانه: التنمية الزراعية المستدامة "الزراعة الزكية، الزراعة الدقيقة، الزراعة الإلكترونية"، لافتاً إلى أن توجه العالم كله والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم بالعمل على الزراعة الزكية.

كما أكد أن المشروعات الزراعية القومية تساهم في توفير الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن التوسع في المشروعات القومية بزراعات تعاقدية سيحل أزمة الأعلاف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

جهود مكثفة من مباحث الغربية لكشف ملابسات اختفاء عامل ديلفرى بزفتى

بعد تركيا وسوريا.. علاء النهرى يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

مدير «الرعاية الصحية» يتفقد منشآت الهيئة بالإسماعيلية

وزير الأوقاف الأردنى يؤكد دور المملكة فى الدفاع عن القدس والمقدسات

بافتا 2023.. كيت بلانشيت وأوستن بتلر يحصلان على جائزة «أفضل ممثل وممثلة»

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»