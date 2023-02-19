نقيب الزراعيين: التوسع فى المشروعات القومية بزراعة تعاقدية سيحل أزمة الأعلاف

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2015 يعمل على تنفيذ خارطة طريق للتنمية الزراعية المستدامة في مصر من أجل المواطنين.

وأضاف خليفة خلال لقائه ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع مستقبل مصر يستهدف زيادة المساحات من المحاصيل الزراعية.

وأوضح، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشجيع الزراعات التعاقدية في الوادي والدلتا بالإضافة إلى المحاصيل الزيتية، لافتاً إلى أن أفضل تجربة للزراعات التعاقدية هي قصب وبنجر السكر.

وبين أن هناك تقريرا أصدره مجلس الغذاء والزراعة بأكاديمية البحث العلمي، أعده مجموعة من الخبراء المصريين في مجال الزراعة، بقيادة الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة السابق حيث تناول هذا التقرير خارطة الطريق للتنمية الزراعية في مصر حتى 2050م، وعنوانه: التنمية الزراعية المستدامة "الزراعة الزكية، الزراعة الدقيقة، الزراعة الإلكترونية"، لافتاً إلى أن توجه العالم كله والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقوم بالعمل على الزراعة الزكية.

كما أكد أن المشروعات الزراعية القومية تساهم في توفير الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن التوسع في المشروعات القومية بزراعات تعاقدية سيحل أزمة الأعلاف.