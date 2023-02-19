الأحد 19 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيتوريا يكشف تفاصيل لقائه مع رئيس وزارء البرتغال بدعوة من أشرف صبحى.. صور

فيتوريا وأشرف صبحي
فيتوريا وأشرف صبحي مع رئيس وزراء البرتغال

نشر روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني صوراً عبر صفحته على موقع "إنستجرام" خلال لقائه مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، بعد مقابلته بدعوة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكتب فيتوريا:"اليوم كان لي لقاء خاص جدا في مطار القاهرة مع رئيس وزراء البرتغال ، أنطونيو كوستا، الذي تقابلت معه بدعوة من وزير الرياضة المصري الذي دعاني لتحضير مفاجأة صغيرة لرئيس الوزراء ، بعد عودته من إثيوبيا مع توقف قصير في القاهرة لتزويد الطائرة بالوقود".

أضاف:"لقد كانت لحظة جميلة وفرصة نادرة لتبادل الأفكار ووجهات النظر حول مواضيع مهمة مثل الثقافة المصرية ، والتعاون الدولي ، وبالطبع الرياضة،برفقة السفيرة البرتغالية في مصر ، مانويلا فرانكو ، وأجرينا محادثة ممتعة للغاية استمرت حوالي ساعة".

وواصل:"ممتن للغاية لتعاطف رئيس الوزراء ، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتحديات والفرص التي تواجه عالمنا ؛ وكذلك الحماس الذي شارك به وزير الرياضة رؤيته لحاضر ومستقبل الكرة المصرية، إنها تجربة ملهمة جعلتني أشعر بأن الحوار والتعاون أساسيان لبناء عالم أفضل".

واختتم المدير الفني للمنتخب الوطني حديثه قائلا:"شكرا لك ، رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، على لطفك وكرمك،وشكرًا أيضًا لوزير الرياضة المصري على تزويدنا بهذا الاجتماع المميز جدًا".

 

البرتغالي روي فيتوريا وزير الرياضة منتخب مصر أشرف صبحي رئيس وزراء البرتغال

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

قناة «الوثائقية» «تريند تويتر» فى مصر بعد انطلاقها رسميًا

جهود مكثفة من مباحث الغربية لكشف ملابسات اختفاء عامل ديلفرى بزفتى

تفاصيل فعاليات مركز التخاطب بمركز شباب ميت شرف بإدارة شباب دكرنس

«قيمة العمل وإتقانه».. أولى فعاليات الأسبوع الثقافي للأوقاف بكفر شكر

الانتقام دفع أدهم الشرقاوى لارتكاب أول جريمة فى حياته.. «الوثائقية» تكشف التفاصيل

الكشف على 2010 مواطنين فى ختام أعمال القافلة الطبية بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

ماجد حبته

مصر.. الهند.. والإرهاب

أحمد الصغير

حديث الرئيس فى الإمارات.. والإعجاز المصرى الذى لا يراه بعض المصريين!

د. منى حلمى

لست ديمقراطية وأفتخر

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بوساطة أمريكية.. التوصل إلى تفاهمات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

يترأسه «بن غفير».. نتنياهو يعلن تشكيل «فريق عمل خاص» لمواجهة الفلسطينيين

عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة «الإصلاح القضائى»