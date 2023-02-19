فيتوريا يكشف تفاصيل لقائه مع رئيس وزارء البرتغال بدعوة من أشرف صبحى.. صور

نشر روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني صوراً عبر صفحته على موقع "إنستجرام" خلال لقائه مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، بعد مقابلته بدعوة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكتب فيتوريا:"اليوم كان لي لقاء خاص جدا في مطار القاهرة مع رئيس وزراء البرتغال ، أنطونيو كوستا، الذي تقابلت معه بدعوة من وزير الرياضة المصري الذي دعاني لتحضير مفاجأة صغيرة لرئيس الوزراء ، بعد عودته من إثيوبيا مع توقف قصير في القاهرة لتزويد الطائرة بالوقود".

أضاف:"لقد كانت لحظة جميلة وفرصة نادرة لتبادل الأفكار ووجهات النظر حول مواضيع مهمة مثل الثقافة المصرية ، والتعاون الدولي ، وبالطبع الرياضة،برفقة السفيرة البرتغالية في مصر ، مانويلا فرانكو ، وأجرينا محادثة ممتعة للغاية استمرت حوالي ساعة".

وواصل:"ممتن للغاية لتعاطف رئيس الوزراء ، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتحديات والفرص التي تواجه عالمنا ؛ وكذلك الحماس الذي شارك به وزير الرياضة رؤيته لحاضر ومستقبل الكرة المصرية، إنها تجربة ملهمة جعلتني أشعر بأن الحوار والتعاون أساسيان لبناء عالم أفضل".

واختتم المدير الفني للمنتخب الوطني حديثه قائلا:"شكرا لك ، رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، على لطفك وكرمك،وشكرًا أيضًا لوزير الرياضة المصري على تزويدنا بهذا الاجتماع المميز جدًا".