الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تعلن السماح للطرق الصوفية بتنظيم أنشطتها بالمساجد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السماح للطرق الصوفية بتنظيم أنشطتها في المساجد، بالتنسيق مع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية. 

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق الكامل بين مشيخة الطرق الصوفية والقطاع الديني بالوزارة، من خلال تقديم الطريقة المنظمة للنشاط خطاب يتضمن وقت النشاط واسم القائم عليه ووقت إقامته واسم المسجد.

وأوضح أنه تم الاتفاق على مراعاة جميع الضوابط الشرعية في تنفيذ جميع الأنشطة، بحيث تؤدي دورها المنشود في البناء الروحي وتزكية النفس وتنمية الحس الإيماني.

جاء ذلك عقب اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع الشيخ الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد محمود أبوهاشم أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر الشريف وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، وتنظيمًا للعمل.

الدكتور محمد مختار جمعة مشيخة الطرق الصوفية رئيس القطاع الدينى الأوقاف الصوفية الطرق الصوفية تزكية النفس الحس الإيماني البناء الروحي

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