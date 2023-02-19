الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مستشار الرئيس للصحة يحذر: «كورونا لم تنته وعندنا بعض الحالات القليلة»

كورونا
كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، إن عدوى فيروس ماربورج قد تأتي من الإنسان المصاب إلى الإنسان غير المصاب عن طريق التنفس، اللمس، استخدام الأدوات، النوم على فراش واحد، واستعمال أدوات المريض.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن أعراض فيروس ماربورج تشبه أعراض كورونا في بداياته، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون درجة الحرارة الناتجة عن الإصابة بفيروس ماربورج قد تكون أشد من تلك الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا. 

وأوضح أن الأعراض العامة تتمثل في التكسير بالجسم بشدة والتهاب في الحلق، وأعراض كثيرة جدا والتي تتسبب فيها معظم الفيروسات. 

وعن الإجراءات الواجب اتخاذها عن الاشتباه في حالة مصابة بفيروس ماربورج، السلطات المصرية الصحية الممثلة في وزارة الصحة والطب الوقائي وضعت معايير كتبت ونشرت عن كيفية الاشتباه وكيفية التعامل وكيفية الوقاية من هذا المرض.

وأكد أن كورونا لم تنته حتى الآن وتوجد بعض الحالات القليلة، لافتاً إلى الانتقال من المكان الدافئ إلى البارد يؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي.

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