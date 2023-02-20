الثلاثاء.. القاهرة تستضيف الملتقى الدولى السنوى للأسمدة

تستضيف القاهرة، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي التاسع والعشرون للأسمدة والمعرض المصاحب بحضور ممثلين من 36 دولة، وأكثر من 180 شركة و19 متحدث، وحضور مكثف في جميع المجالات الخاصة بصناعة الأسمدة وخاماتها وتجاراتها.



جاء ذلك في بيان للاتحاد العربى للأسمدة؛ مؤكدا أن المؤتمر سيعقد هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فى الفترة ما بين 21-23 فبراير 2023 والذي يتبنى شعار "الصمود من اجل استدامة الأمن الغذائي"، فيما يناقش المؤتمر العديد من الجوانب والمحاور الهامة وذلك علي مدار ثلاثة أيام، وسط مشاركة واسعة من الشركات العربية والدولية في مختلف المجالات، والتخصصات بصناعة الأسمدة، وعدد من المتحدثين من المنظمات والهيئات، وبحضور ومشاركة مكثفة من 36 دولة حول العالم، يلتفوا معاً لمناقشة الموضوعات المتعلقة بصناعة الأسمدة وأسواقها، كذلك اهم التشريعات الخاصة بصناعة وتجارة الأسمدة ودور القطاع وسط التحديات البيئية والمناخية، ومدى تأثير ذلك علي الغذاء ومنظومة الأمن الغذائي العربي والعالمي، بما في ذلك جلسة خاصة للوقوف علي مستجدات صناعة الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء، انتقالا إلى الحلول والتوجهات نحو زيادة الإنتاجية وسد الفجوة الغذائية مع مناقشة توجهات العرض والطلب في قطاع الأسمدة الإقليمي والعالمي والعوامل المؤثرة على ذلك، مع استعراض تطورات أسواق الغاز علاوة عن الموضوعات اللوجستية، وسلاسل الامداد.

وأضاف الاتحاد، أن المؤتمر يضم هذا العام 19 متحدثاً، إضافة إلى العديد من المناقشات من خلال مشاركة مختصين ذو خبرة كبيرة من الهيئات والمنظمات العربية والدولية والافريقية، وبيوت الخبرة العالمية والمتخصصة، ويشارك بالمعرض المصاحب للمؤتمر 28 شركة عربية ودولية بمختلف التخصصات والتي تستعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية في كافة قطاعات صناعة الأسمدة وخاماتها والمجالات ذات الصلة. يشكل المعرض المصاحب فرصة جيدة للتعرف على الشركات الرائدة والتي تشارك من مختلف أنحاء العالم وللمرة الاولي سوف تفتح أبواب المعرض المصاحب يومياً الزائرين ابتداء من الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء 21فبراير 2023 لزيارة اجنحة الشركات العارضة بهذه النسخة المميزة.

يذكر أن المؤتمر الدولي السنوي للأسمدة والذي يعقده الإتحاد العربي لأكثر من ربع قرن يمثل الحدث العربي الاقتصادي الأبرز في مجال صناعة وتجارة الأسمدة بالمنطقة العربية، حيث يستقبل المؤتمر الدولي عدد كبير من المشاركات العربية والدولية وسط مجموعة متميزة من المؤسسات والشركات العربية والعالمية العاملة في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة، في ظل وجود فرصة خاصة لعرض أحدث المنتجات والتكنولوجيا العالمية، ليظل المؤتمر الدولي واحد من أكبر الفعاليات الدولية في مجاله، حيث يجذب المؤتمر سنوياً عدد ضخم من المشاركات والحضور والزائرين، وهو أيضاً حلقة الوصل التي تجمع المهتمين والمصنعين من الشركات العربية والدولية ليكون المؤتمر نقطة تواصل هامة لمناقشة مستجدات صناعة الأسمدة والتوقعات بالأسواق العربية والعالمية.