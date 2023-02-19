الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المسلمانى: «وكالة الفضاء المصرية خطوة كبيرة على طريق صناعة الأمل»

المسلماني
المسلماني

سلط برنامج "الطبعة الأولى"، مع الإعلامي أحمد المسلماني، الضوء علي وكالة الفضاء المصرية.

وقال الاعلامي أحمد المسلماني، إن مصر كانت تحتاج إلى المضي قدمًا في طريق تأسيس وكالة الفضاء المصرية، مؤكداً أن وكالة الفضاء المصرية خطوة كبيرة علي طريق صناعة الأمل.

وأضاف المسلماني، خلال تقديم برنامجه "الطبعة الأولى"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما اعتمد قانون 3 لعام 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية كانت خطوة كبيرة للانضمام إلى العالم المتقدم الذي نفذ وكالات الفضاء، وذلك حتى نصل إلى ما نريد في المستقبل.

وأشار إلى أن وكالة الفضاء المصرية مساحتها 123 فدانا في العاصمة الإدارية وهذه الوكالة معناها التقدم في علم الفيزياء والكيمياء، وستكون قاطرة تجر كثيرًا من العلوم والمستويات العلمية إلى الأمام في مصر.

وتابع: "إنشاء وتأسيس وكالة الفضاء المصرية من الخطوات الكبرى لصناعة الأمل في مصر"، لافتا إلى أن وكالة الفضاء المصرية بجانب وكالة الفضاء الإفريقية في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن خطوة وكالة الفضاء المصرية ستساعد في نقل التكنولوجيا لمصر وتوطين التكنولوجيا، وسيكون هناك طبقة علمية وفنية ومهنية متخصصة في مصر.

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