الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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الكرازة

«البيزنطية» تحتفل بذكرى القدّيس أرخبّوس: يجب علينا في زمن الصوم الدخول لأعماق ذواتنا

جان ماري شامي
جان ماري شامي

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم بتذكار القدّيس الرسول أرخبّوس، ويُعتقد ان القدّيس أرخبّوس، تلميذ بولس الرسول، هو ابن الشريف فيليمون، الذي كتب إليه بولس في شأن عبده أونيسموس، وأنه استشهد في مدينة كولسي.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يجب علينا في زمن الصوم هذا أن ندخل إلى أعماق ذواتنا، إنّه زمن الألفة مع الله في عمق القلب والضمير، إذ في هذه الألفة الداخليّة مع الله يتحقّق عمل الصيام الأساسيّ ألا وهو عمل التوبة.

في خفايا القلب وفي هذه الألفة مع الله في ملء حقيقة القلب والضمير، تتردّد صدى كلمات المزمور الذي وردّ في الليتورجيا اليوم، والذي هو من أعمق الاعترافات التي يقوم بها الإنسان أمام الله: "اِرحَمْني يا أَللهُ بِحَسَبِ رَحمَتِكَ وبِكَثرَةِ رأفَتِكَ اَمْحُ مَعاصِيَّ. زِدْني غُسْلاً مِن إِثْمي ومِن خَطيئَتي طَهِّرْني. فإِنِّي عالِمٌ بِمَعاصِيَّ وخَطيئَتي أَمامي في كُلِّ حين. إِلَيكَ وَحدَكَ خَطِئتُ والشَرّ أَمامَ عَينَيكَ صَنعتُ".

إنًها كلمات تطّهر، تحوّل. تحوّل الإنسان من الداخل. لنردّدها مرارًا في زمن الصيام. ولنسعَ إلى تجديد الرّوح الذي يحيّيها، هذه النسمة الدّاخليّة الّتي تعطي لهذه الكلمات قوّة التّوبة، لأنّ الصوم هو بشكلٍ أساسيّ دعوة للتوبة، إن أعمال الرّحمة التي يتكلّم عنها الإنجيل اليوم تفتح الطريق أمام هذه التوبة؛ لننكبّ على ممارستها ولكن لنبحث أولاً عن لقاء الله في حياتنا وفي كلّ ما نفعل لنصل فيما بعد إلى هذه التوبة العميقة التي يفيض بها مزمور التوبة في الليتورجيا اليوم. 

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