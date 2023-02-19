الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«تاج الدين»: علاج فيروس ماربورج يقتصر على الأعراض ولا يوجد علاج متخصص

تاج الدين
تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، إنه حتى الآن لا يوجد تطعيم ضد فيروس ماربورج.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن علاج فيروس ماربورج يتمركز في علاجه للأعراض وعلاجه للمضاعفات، مثله مثل بداية فيروس كورونا عام 2019م.

وأوضح، أن أعراض فيروس ماربورج تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، رعشة، تكسير في الجسم، سعال، خروج بعض الحبوب أو البثور في الجلد.

وأشار إلى أن مصر تنبأت منذ اللحظة الأولى بفيروس ماربورج، حيث يتم استكشاف ماهية المرض وأبعاده وتداعياته والإجراءات التي يجب اتخاذها عند اكتشاف أي حالة إصابة، لافتاً إلى أن علاج فيروس ماربورج يقتصر على علاج الأعراض والمضاعفات، لكن لم يتم اكتشاف علاج متخصص لعلاج الفيروس.

وأكد أن الحكومة المصرية تحرص على المتابعة والرقابة الشديدة لأي حالة تأتي من الخارج خاصة من الدول الموبوءة، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين، إلى داخل مصر.

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