ضبط تشكيل عصابي يسرق أموال فيزا أصحاب المعاشات وكبار السن بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الفيزا كارد الخاصة بأصحاب المعاشات وكبار السن وغير القادرين على القراءة والكتابة بأسلوب "المغافلة".

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إخطارًا يفيد بورود عدد بلاغات من أصحاب المعاشات وكبار السن والغير قادرين على القراءة والكتابة بأنهم حال قيامهم بسحب مبالغ مالية من ماكينات الصرف الآلي خاصة بعدة بنوك بمحافظة الإسماعيلية عن طريق المغافلة، بقيام إحدى السيدات بالتحدث معهم وقيام الثانية باستبدال الفيزا الكارت الخاص بالمجني عليهم بفيزا أخري من ذات اللون والشكل عقب التحصل على الرقم السري أثناء عملية السحب، إلا أنهم اكتشفوا عقب ذلك بورد رسائل بسحب المدخرات الخاصة بهم من رصيد الحساب البنكي الخاص بهم.

على الفور وجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق من المباحث الجنائية لضبط الجناة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين ورجل "لهم معلومات جنائية تم ضبطهن وبحوزتهن 33 فيزا كارد.

وبمواجهتهن أقررن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الفيزا كارد الخاصة بالمواطنين عقب مغافلتهم واستبدال الفيزا كارد الخاصة بالمجنى عليهم بفيزا أخرى "من متحصلات واقعة سرقة أخرى" عقب التحصل على الرقم السرى على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات حوزتهن من متحصلات وقائع السرقة.

واعترفن بارتكابهن عده وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمات واتهموهن بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.