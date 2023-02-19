الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد الخطيب عن «الوثائقية»: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توثق التاريخ

الخطيب
الخطيب

علق الكاتب الصحفى أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، على افتتاح القناة الوثائقية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: "هذا المخزون الضخم الذي تملكه القناة الوثائقية سيتم توريثه للأجيال القادمة".

وأضاف: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توثق التاريخ تليفزيونيا والذى يعتبر أمنا قوميا، وكان فى الفترات الماضية الجماعات الإرهابية توثق وتزيف الواقع وتغسل أدمغة المواطن المصري على أهوائهم، ولكن الشركة المتحدة بعد انطلاق القناة أصابت كبد الحقيقة".

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الخطيب إلى أن معركة الوعى هى المعركة الأولى ضد الجماعات الإرهابية.

وبثت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "برومو" جديدا للقناة الوثائقية المصرية، وتطرق "البرومو" لعدد من الموضوعات التي ستتناولها الأفلام الوثائقية، المقرر لها أن تُبث عبر القناة الجديدة.

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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