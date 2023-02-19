«من قوة مصر الناعمة».. محمد الباز: الجلوس مع أهل القرآن شرف ما بعده شرف

حرص الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، على استمرار تقديم سلسلة حلقات نجوم التلاوة في مصر.



وقال الباز، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إنه تم بدء سلسلة من حلقات نجوم دولة التلاوة في مصر منذ سنوات في هذا البرنامج، للتأكيد على قوة مصر الناعمة في مسألة القرآن.



وأضاف أن دولة التلاوة عمل ممتد وسيمتد لأن هذه الدولة لا تكف أبدًا عن تقديم مواهب وتقديم معجزات في القرآن الكريم، موضحًا أن البحث لا ينقطع في كل مصر لاستضافة أهل القرآن لأن الجلوس مع أهل القرآن شرف ما بعده شرف.



وأوضح أن حلقة اليوم ستكون مع القارئ الشيخ وليد عبيه، من حفظة القرآن الكريم من محافظة المنوفية.