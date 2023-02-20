سعر الذهب اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 بمحلات الصاغة

تراجع سعر الذهب اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 في محلات الصاغة المصرية بنسبة 1.7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.2%؛ وذلك بسبب تراجع قيمة العملة الأمريكية، وسط مخاوف من استمرار التضخم نتيجة لمواصلة سياسية التشديد النقدي التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي.

سعر الذهب اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 في محلات الصاغة

تشهد الأسواق المحلية تراجع في سعر الذهب اليوم الإثنين 20 فبراير 2023 بقيمة 30 جنيه للجرام الواحد خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 في بداية التعاملات الأسبوعية 1720، وفي نهاية الأسبوع 1690، فيما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 23 دولار، حيث وصل سعرها إلى 1843 دولارَا.

فيما تشهد حركة البيع تباطؤ خاصة في مبيعات السبائك والجنيهات في ظل تراجع قدرة المواطنين الشرائية، وسط توقعات باستمرار انخفاض الطلب على المعدن النفيس، وتقليص الفرق بين السعر المحلي والسعر العالمي خلال الفترة المقبلة.

وإليكم الأسعار بالتفصيل في الأسواق المصرية للمستهلكين:

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 1931.5 جنيه.

الشراء 1920 جنيهًا.

معدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 1770.5 جنيه.

الشراء 1760 جنيهًا.

معدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 1690 جنيهًا.

الشراء 1680 جنيهًا.

معدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1448.5 جنيه.

الشراء 1440 جنيهًا.

معدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1126.75 جنيه.

الشراء 1120 جنيهًا.

معدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 965.75 جنيه.

الشراء 960 جنيهًا.

معدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 724.25 جنيه.

الشراء 720 جنيهًا.

معدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 13520 جنيهًا.

الشراء 14725 جنيهًا.

معدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

سعر أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1843$.

الشراء 1841$.

معدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.

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