«موارنة مصر» يحتفلون بعيد شهداء صور الخمسمئة

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بعيد شهداء صور الخمسمئة، ومات هؤلاء الشهداء على عهد الملك ديوكليسيانس. نذكر منهم الأسقفَين تيرانيوس وسيلوانس والكاهن زينوبيوس، هؤلاء بذلوا دمهم في سبيل المحافظة على الإيمان المسيحيّ، أمر فيتوريوسُ القائدُ العسكريّ جميعَ أَبناء صور بتقديم البخور للآلهة الوثنيّة، فتقدّم الأسقفان والكاهن ومَن معهم من المؤمنين بجرأة وأَعلنوا إيمانهم بالمسيح، ذاقوا أَشدَّ العذاب، إذ مزّق الجلاّدون أجسادهم تمزيقًا بضرب المجالد، وطُرحوا للوحوش الضارية فلم تؤذِهم، ثمّ عذّبوا بالنار والحديد إلى أن ضُربت أعناقهم فنالوا أكاليل الشهادة سنة 304.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: عندما كان في الصحراء، قام ربّنا بتكثير الخبز؛ وفي قانا، حوّل الماء إلى خمر. بذلك، جعل أفواه البشر تعتاد على خبزه وخمره إلى أن أعطاهم جسده ودمه، لقد جعلهم يتذوّقون خمرًا وخبزًا انتقاليَّين، لينمّي في داخلهم التوق إلى جسده وإلى دمه المُحييَين، بهذه الأمور الجميلة، جذبَنا إلى القصر لكي يصلَ بنا إلى ما يُحيي أنفسنا بشكل كليّ، لقد خبّأ النقاوة في الخمر الذي صنعَه، ليُظهر للمدعوّين أهميّة الثروة المخبّأة في دمه المُحيي.

كإشارة أولى، قدّم خمرًا مُفرِحًا للمدعوّين، لكي يُظهر أنّ دمه سيُفرِح جميع الأمم. وإن كان الخمر جزءًا من كافّة أفراح هذه الأرض، فإنّ كلّ أعمال الخلاص متعلّقة بسرّ دم الرّب، لقد أعطى للمدعوّين في قانا خمرًا جيّدة بدّلت أنفسهم، لكي يعلموا بأنّ تعاليمه من شأنها أن تبدّل قلوبهم.

فالخمر الذي لم يكن في البداية إلاّ ماءً قد قام الرّب تحويله داخل الأجران ليكون رمزًا لأولى وصاياه بالتوق إلى الكمال. فالماء الذي تحوّل هو رمز الشريعة التي قادها الرب إلى الكمال، لقد شرب المدعوّون إلى العرس ما كان في البدء ماءً لكن من دون أن يتذوّقوا هذا الماء، ويحصل الأمر نفسه عندما نسمع الوصايا القديمة، فنحن نتذوّقها بطعمها الجديد لا القديم.