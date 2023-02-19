الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نتائج منافسات اليوم الأول بكأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انتهت مواجهات 10 أمتار مسدس ضغط هواء ضمن منافسات اليوم الأول ببطولة كأس العالم للرماية المقامة حاليا في ميادين المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت نتائج الرجال كالتالي :

حقق السولوفاكي جيورخ توزينكي المركز الأول وحصل الإيطالي باولو مونا على المركز الثاني فيما حصد الهندي فارون تومار المركز الثالث.

وعلى مستوى السيدات:

حققت المجرية فيرونيكا ميجور ذهبية المركز الأول فيما حصدت الصربية زورانا ارانوفيتش فضية المركز الثانية وذهبت الميدالية البرونزية إلى آنا كوراكاكي .  

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام في الفترة من 17 حتى 23 فبراير بمشاركة 376 رامياً ورامية من  51 دولة ( الجزائر، أستراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، إسبانيا، إستونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، الهند، إيطاليا، الأردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعودية، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطة، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب أفريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، أمريكا، أوزباكستان، اليمن ).

وتقام جميع منافسات بطولة كأس العالم، على ميدان الرماية العالمية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة،تحت إشراف الاتحاد المصري برئاسة حازم حسني رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري وعضو الاتحاد الدولي للرماية بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.

الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة بكأس العالم بطولة كأس العالم جنوب إفريقي

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