تعود للقرن الرابع الميلادي.. ماذا تعرف عن كنيسة أطفيح المحترقة؟

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، حريقًا في كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية بأسكر، التابع لإيبارشية أطفيح وتوابعها، أثناء احتفالات الأقباط برفاع الصوم الكبير.

وقال المؤرخ الكنسي المعاصر ياسر يوسف غبريال، في بيان له إن:

الكنيسة تقع في قرية أسكر وهي إحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة.

الكنيسة تعتبر من كنائس الأثرية التابعة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.

يرجع زمن بُناء الكنيسة إلى القرن الرابع الميلادي.

تشتمل الكنيسة على بئرًا أثريًا ومعمودية أثرية.

تم تجديدها في أواخر القرن الثامن عشر.

قام بتجديدها القديس الأرخن إبراهيم الجوهري.

تم تجديدها أيضًا عقب زلزال 1992.

قام بالتجديد المطران الراحل الأنبا دوماديوس.

آخر تجديد لها جاء على يد الأنبا زوسيما أسقف أطفيح.

تم تدشينها في شهر أغسطس من عام 2022.

هذا وأصدرت إيبارشية أطفيح للأقباط الأرثوذكس برئاسة الأنبا زوسيما بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية للكنيسة للكشف عن تفاصيل حريق كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية بأسكر.

وقال في البيان إنه اليوم الأحد 19 فبراير، شب حريق عصر اليوم في كنيسة السيدة العذراء بقرية بأسكر دون حدوث أي خسائر في الأرواح، وقد أسرعت أجهزة الدولة والمحافظة وكذلك أهالي البلدة بالتعامل مع الحريق، الذي تبين بعد تفريغ الكاميرات نشوبه بسبب شمعة تركها أحد المصلين.

وأضاف: نشكر الله الذي حفظ جميع الأرواح والأجساد، ونشكر المحافظ وجميع المسئولين، والأمن والإطفاء وجميع أهالي البلد على مؤازرتهم.. الرب يحفظ بلادنا من كل شر ويحفظ حياتكم جميعًا بشفاعة أمنا العذراء مريم وببركة الصوم المقدس ولإلهنا المجد إلى الأبد آمين.