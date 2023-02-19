إحباط تهريب كمية من الأدوية البشرية بالسلوم

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى، مدير عام جمرك السلوم من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك.

جاء ذلك بناءً على إخبارية سرية مقدمه من قسم البحث الجناىى بمنفذ السلوم والإخباريات المقدمة من محمد السعيد رئيس قسم الأمن الجمركى وأحمد اسماعيل سلطان مدير ادارة مكافحة التهرب الجمركي باعتزام المدعو س.م . س ليبى الجنسية، قائد السيارة رقم ١٢٩٥٧ - ٢٥/ ٢٧٦٢٥-٥ نقل ليبيا تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية إلى خارج البلاد.

بالعرض على الدكتور أحمد عبدالرءوف عيد، مدير الجمرك ورمضان هاشم، مدير إدارة الصادر تم تشكيل لجنة من حازم التحفة وعلاء مرسى، مأموري الحركة تحت إشراف عشرى عبدالله، مدير حركة الصادر لمعاينة وكشف السيارة بحضور هشام عطية، رئيس قسم الإجراءات وأنور عبدالستار، مدير التعريفة وسامح رمزى، مدير إدارة التعريفة ومقدمى الإخبارية فتبين وجود 430 عبوة من الأدوية البشرية المتنوعة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية مخبأة بكابينة السيارة فى أماكن سرية يصعب الوصول إليها.

وبلغت قيمه المضبوطات ٣٠٢ ألف و٦٨٧ جنيهًا، والتعويض الجمركى المستحق ٦٠٥ آلاف و٣٧٤ جنيهًا.

وقرر خالد الشبريسى، مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ السلوم وحرره أحمد محمد نصار رئيس الشئون القانونية، وتم سداد التعويض الجمركى المستحق.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك ود. حنان شوقى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقه الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.