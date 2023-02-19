الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كاتب صحفى يبرز جهود «حياة كريمة» فى دعم ملف التعليم

حياة كريمة
حياة كريمة

كشف الكاتب الصحفي، إمام أحمد، عن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في دعم الأسر الأولي بالرعاية، ودعم ملف التعليم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعمل على العديد من المحاور وفقًا لاستراتيجيتها الشاملة، وأهمها محور بناء الإنسان الذي يندرج تحته كثير من الإجراءات والتدخلات التي تنفذها المبادرة في مجالات الصحة والتعليم.

وأضاف أن "حياة كريمة" أطلقت مبادرتين في ملف التعليم هما: «راجعين نتعلم»، و«التعليم حياة» تستهدفان تطوير منظومة التعليم داخل القرى، ذاكرًا أنَّ «حياة كريمة» تعمل على تطوير أكثر من 4 آلاف و500 قرية على مستوى المحافظات.

وأوضح أنها تقوم على رفع كفاءة المدارس وتدريب الطلاب والمعلمين على استخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزراتي التربية والتعليم، والاتصالات، وبناءً على ذلك تمّ إطلاق مبادرة تحت شعار «التعليم حياة» الذي يؤكّد أهمية التعليم كونه محورًا رئيسيًا في الحياة الكريمة.

وأشار إلى أن مبادرة "راجعين نتعلم" تستهدف الحد من التسرب من التعليم ومساعدة الأهالي على إعادة أطفالهم مرة أخرى إلى المدارس والتكفل بكل المصروفات الدراسية ومستلزماتها، وذلك بعد تسرب الأبناء وخروجهم من المنظومة التعليمية.

 وأكد أن الحكومة وجهت بتخصيص استثمارات تبلغ 4.2 مليار جنيه لبناء وتطوير فصول جديدة في المرحلة الأولى من قرى «حياة كريمة»، وهذا الأمر يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنص على مبدأ الحق في التعليم.

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