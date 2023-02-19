الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الأولمبية» تهنئ نادى الشرقية بالحصول على بطولة أفريقيا للهوكى بكينيا

فريق هوكي الشرقية
فريق هوكي الشرقية

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بالتهنئة لنادي الشرقية الرياضي وجماهيره ومجلس الإدارة برئاسة الدكتور حمدي مرزوق لتحقيق فريق الهوكي للقب بطولة الأندية الأفريقية التي أقيمت في كينيا بعد الفوز اليوم على فريق اكسشيكرز بطل غانا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم. 

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين بعد الأداء المميز والمستوى الرائع طوال مباريات البطولة وتحقيق لقب بطولة الأندية الأفريقية للهوكي واستمرار تحقيق الانجازات للرياضة المصرية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات. 

كما تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الشريك الأساسي في دعم وتأهيل جميع أبطالنا في المنتخبات والفرق القومية ، في ظل القيادة والرعاية الحكيمة من الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما ودعما غير مسبوق والذي كان له العديد من الآثار الإيجابيه في تحقيق العديد من النتائج والانجازات والنجاحات الرياضية في الفترة الحالية.

كما تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي بعد تحقيق بعثة منتخبنا ميداليتين فضيتين خلال مشاركتها في بطولة أوروبا المفتوحة ببلغاريا.

بكينيا أفريقيا للهوكي بكينيا الاولمبية هشام حطب الدكتور حمدي مرزوق

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