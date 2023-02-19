أستاذ اقتصاد: مصر نجحت فى توفير السلع الغذائية رغم الأزمة العالمية

كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن جهود الدولة في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر نجحت في توفير السلع الغذائية رغم الأزمة العالمية.

وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في توفير السلع الغذائية تحت قيادة القيادة السياسية الحكيمة رغم الأزمة العالمية التي يتعرض لها العالم أجمع.

وأشار إلى أنه بدءاً من جائحة كورونا ومن ثم أزمة إمدادات السلاسل الغذائية وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية لم تقف مصر عاجزة أمام تلك الأزمات ولكنها استطاعت عبورهم وتوفير السلع الغذائية بشكل كامل.

ولفت إلى أنه من خلال توجيهات رئاسية واضحة استطاعت الدولة تخطي جميع الأزمات، مشيراً إلى أن جميع قطاعات الدولة ساعدت في الصمود أمام الأزمات.