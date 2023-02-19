الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

برقم السيارة.. إليك طرق الاستعلام عن مخالفات المرور

مخالفات المرور
مخالفات المرور

يبحث كثيرون من ملاك السيارات عن خطوات الاستعلام لمخالفات المرور برقم السيارة عبر محركات البحث جوجل وغيرها، لتحديد قيمة المخالفات المستحقة على مركباتهم.

ويمكن للمواطنين استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة من خلال الدخول لبوابة الحكومة الإلكترونية عبر موقع النيابة العامة الذي يسهّل الوصول إليه، من خلال محرك البحث google.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة يأتي من التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية، بالتنسيق مع النيابة العامة عبر موقع مخالفات المرور على الإنترنت.

خطوات استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة متاح لكل المواطنين بطريقة سهلة جدا كما يساعد المواطنين على سداد قيمة مستحقاتهم المقررة عليهم فى المخالفات المرورية.

ووفرت بوابة الحكومة الاكترونية استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة مجاني دون تحمل العناء أو التوجه إلى المرور أو نيابة المرور المختصة.

خطوات استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة:

في الخطوة الأولى ابدأ بزيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية

اختر أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور

ابدأ في تسجيل اسمك رباعي

سسجّل رقم اللوحة المعدنية بالأرقام والحروف

انقر على أيقونة إجمالي قيمة المخالفة

انقر على أيقونة الاستعلام لتكون أمامك على الفور قيمة المخالفة المقررة عليك

بعد الاستعلام.. طرق سداد مخالفات المرور الكترونياً

بامكانكم البدء فى سداد قيمة المخالفات المرورية (أونلاين) فور التوجه إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة وابدأ فى إجراء الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية، وبعدها قم بتسجيل البيانات على النحو السابق ذكره وابدأ فى فى اختيار أيقونة السداد وبعدها قم بالسداد بواسطة فوري أو من خلال الماستر كارت.

تأتي تلك الخطوات في إطار التسهيلات التي وفرتها وزارة الداخلية والنيابة العامة تسهيلاُ على المواطنين كافة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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