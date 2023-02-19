الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: إنشاء محطة مياه شرب جوفية فى الكونغو

وزيرا الري في مصر
وزيرا الري في مصر والكونغو

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تعمل على توفير مياه الشرب النقيّة لمواطني الكونغو الديمقراطية في القرى والمناطق البعيدة عن مصادر المياه؛ حرصًا على توفير المياه النقية كحق لهم في الحصول على المياه النقية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للدكتور هانى سويلم وإيف بازاييبا ماسودى، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو لأحد المواقع المختارة لإنشاء محطة مياه شرب جوفية بمنطقة كيتسيني، والذي يبعد عن العاصمة كينشاسا بنحو 100 كيلومتر، بمشاركة هشام المقود، سفير مصر بالكونغو والوفد الرسمي المرافق  للوزير، وممثلي السفارة المصرية وكبار المسئولين الكونغوليين.

التنسيق لتطبيق نظم الري الحديث في أحد الأراضي كنموذج

وأشار وزير الري في ثانى أيام زيارته إلى الكونغو الديمقراطية إلى أن هذا الموقع المقترح يأتي ضمن المواقع التي تم تحديدها لبدء إنشاء 12 محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية بنطاق مقاطعة كينشاسا، حيث تشتمل المحطة على بئر مزود بطلمبة تعمل بالطاقة الشمسية وخزان بسعة ٣٦ متر مكعب لتخزين المياه لتوفير مياه الشرب النقية لسكان هذه المناطق.

زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي

وزيرا الرى بمصر والكونغو 

أضاف الوزير أنه وفى إطار العمل على نقل الخبرات المصرية في مجالي الري والزراعة للجانب الكونغولي، فإنه يجرى التنسيق لتطبيق نظم الري الحديث في إحدي الأراضي التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية لتكون نموذجاً رائداً يتم التوسع به لاحقاً بالشكل الذى يعمل على زيادة فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى حرص مصر على تنفيذ المشروعات التنموية طبقاً لما يطلبه الجانب الكونغولى وبالشكل الذى يعود بالنفع المباشر على المواطن الكونغولى.

وأكد سويلم اهتمام مصر بنقل خبراتها في مجال إدارة الموارد المائية لدولة الكونغو الشقيقة والتي تتمتع بالوفرة فى مواردها المائية، ولكنها تحتاج لإدارة المياه بشكل أفضل على عكس مصر التى تعانى من الشح المائى ومحدودية مواردها المائية ولكنها تتمتع بإدارة متميزة لمواردها المائية بالشكل الذى جعل كفاءة منظومة الموارد المائية والري في مصر من الأعلى على مستوى العالم.

من جانبها، أعربت ماسودى عن شكرها لمصر لما تقدمه من مشروعات، خاصة في مجال توفير مياه الشرب النقية للمواطنين والتي ستحقق لهم التنمية والاستقرار في مناطقهم والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، معبرة عن تطلعها لزيارة الدكتور سويلم لدولة الكونغو مجدداً خلال انطلاق المياه النقية من أولى محطات مياه الشرب الجوفية التي سيتم إنشاؤها قريباً، كما أكدت اهتمامها بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة وتطبيق نظم الرى الحديث والعمل على تعميمها في الكونغو الديمقراطية لتكون بمثابة نقطة انطلاق اقتصادي في مجال التنمية الزراعية والحيوانية.

التنمية المستدامة الحفاظ على الصحة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الطاقة الشمسية العاصمة كينشاسا الكونغو الديمقراطية المياه النقية توفير المياه جمهورية الكونغو الديمقراطية

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