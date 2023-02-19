الأحد 19 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لشاب يبتز فتاة بصور خاصة بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة شابًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بتهديد فتاة بصور خاصة بدائرة مركز شرطة بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

كشف أمر الإحالة أن المتهم هدد المجنى عليها كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب ألا وهو محادثته تلفونيًا، واعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها بأن تحصل بالتحايل على صور للمجنى عليها فى مكان خاص على النحو المبين بالتحقيقات، وتعرض للمجنى عليها وقام بملاحقتها عن طريق الوسائل اللاسلكية لإتيان أمور جنسية وإباحية.

محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية السجن المشدد فتاة صور خاصة مركز شرطة بلبيس

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