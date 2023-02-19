الأنبا باسيليوس ينطلق في زيارة رعوية إلى كنيسة العذراء بطوه

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بطوه.

شارك في الصلاة الأب داود رياض، والأب شنودة يواقيم، راعيا الكنيسة، وأعطى كلمة العظة حول "معجزة الخمس خبزات والسمكتين"، مؤكدًا أن الرب يتدخل في التوقيت المناسب.

كما ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس أمس، قداس السيامة الكهنوتية للشماس ملاك فوزي، باسم الأب رافائيل، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بأسوان.