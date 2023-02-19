الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خالد ميرى: حل أزمة صحفيى مجلة الإذاعة والتليفزيون وإيقاف كل إجراءات الخصم

خالد ميري
خالد ميري

نجحت جهود الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، في التوصل لحل لأزمة صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون.

وقال ميري، إن الأستاذ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون، بعد التواصل معهم، اتفقوا عقب اجتماع لهم، على إيقاف أي إجراءات للخصم من الزملاء بالمجلة انتظارًا لأحكام القضاء.

ودعا المرشح على منصب نقيب الصحفيين، الزملاء أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين للعودة لتأدية مهمتهم في خدمة الزملاء والمجلة.

ووجه الكاتب الصحفي خالد ميري، الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون على إنهاء أزمة الزملاء الصحفيين في المجلة.

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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