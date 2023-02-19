انطلاق فعاليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان بمجمع إعلام طنطا

أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم الأحد، فعاليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان بمجمع إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات وتستمر لمده أربعة أيام متتالية.

جاء ذلك مع انطلاق فعاليات تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

وبدأت الفعاليات بجلسة افتتاحية بكلمات من كل من: "أحمد حمدي عبدالمتجلي" وكيل وزارة التضامن بالغربية، والنائب الدكتور "عبدالمنعم شهاب" وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والمستشار الإعلامي "عمرو محسوب" وكيل أول وزارة ورئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، "علاء شلبي" رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأدار الجلسة الافتتاحية "محمد راضي" المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

من جهته، ثمن أحمد عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن، التعاون المثمر مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان مشددًا على أهمية المشروع القائم بين الوزارة والمنظمة في إطار مبادرة حياة كريمة لاستهدافه فئة الشباب في المقام الأول لتعريفهم بحقوق الإنسان والمواطنة.

فيما أكد النائب عبدالمنعم شهاب، عضو مجلس النواب على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات والحرص أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن جهود الدولة التنموية لا سيما مبادرة "حياة كريمة" تصب في مصلحة المواطن وتعزز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل بما في ذلك الحق في الصحة.

فيما أشار المستشار الإعلامي "عمرو محسوب"، إلى أهمية الفعاليات الجماهيرية لنشر الوعي بمفهوم المواطنة وقيم حقوق الإنسان بالمجتمع المصري.