أون تايم سبورتس تبث مباراة افتتاح أمم إفريقيا تحت 20 عامًا بين مصر وموزمبيق «فضائيًا»

أعلنت شبكة أون تايم سبورتس، بث مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، بين مصر وموزمبيق، بشكل مفتوح على البث الفضائي.

وتنطلق مباراة الافتتاح بين مصر وموزمبيق، في تمام الرابعة عصرًا، على ستاد القاهرة الدولي، حيث تبث أيضًا على التردد الأرضي لقناة (تايم سبورتس).

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس، عن تقديمها لاستوديو تحليلي خاص لمباراة منتخب مصر للشباب ونظيره الموزمبيقي.

وسيتولي إبراهيم عبدالجواد، تقديم الأستوديو التحليلي، ومعه كل من طارق السيد، وعبدالستار صبري، ومحمد عمر، وفقرة التحكيم مع سمير محمود عثمان، على أن يتولى طارق الأدور، التعليق على أحداث المباراة.

كما أعلنت أون تايم سبورت، عن نقلها مباراة نيجيريا والسنغال، في السابعة مساءً، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

ويتواجد منتخبا مصر وموزمبيق، في المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، إلى جانب كل من السنغال ونيجيريا.

تشكيل منتخب مصر في مباراة موزمبيق

وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب في مباراة موزمبيق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفي مخلوف

خط الدفاع: أحمد رضا، عمر فايد، عبد الرحمن رشدان، محمد فارس

خط الوسط: ماجد هاني، كريم الدبيس ، خالد عوض

خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم ايشو، بلال مظهر، رأفت خليل

وجاءت دكة البدلاء، على النحو التالي:

أحمد نادر، طارق علاء، أحمد جمال، يوسف حسن، إياد العسقلاني، عبدالرحمن جودة، محمود مرسى، محمد عبدالسلام، أحمد عبدالحميد، يوسف العزب.

وستقام بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، خلال الفترة ما بين 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل، على ثلاث ملاعب هي ستاد القاهرة، ستاد الأسكندرية، ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.