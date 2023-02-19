لبحث تقديم المزيد من المساعدة.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى تركيا

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى تركيا لبحث كيفية تقديم واشنطن المزيد من المساعدة لأنقرة إثر الزلزال المدمر، وفقا لنبأ عاجل على قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وكان ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة جنوب شرق تركيا وسوريا المجاورة في السادس من فبراير الجاري، مما أسفر عن سقوط أكثر من 45 ألف شخص وتشريد أكثر من مليون شخص إلى جانب تكلفة اقتصادية من المتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات.

وقد أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، نداء طارئا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر، قائلًا "اليوم أُعلن أن الأمم المتحدة تُطلق نداءً إنسانيًا لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سوريا، ستغطّي المساعدات فترة ثلاثة أشهر".