الأحد 19 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع لحوم وأغطية لدعم 1900 أسرة بقرى ومراكز كفرالشيخ

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، السيد مسلم، إن المديرية وزعت 2000 كيلوجرام من اللحوم و900 بطانية ولحاف على 1900 أسرة غير قادرة، ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، تماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن الأسر المستفيدة من اللحوم حوالي ألف أسرة من قرية عزبة فريد على، الجرايدة، حي أبودشيش مركز بيلا، قرية المعلم إبراهيم، وتقسيم الزهور مركز كفرالشيخ، الخاشعة 65، قرية تيرة كوبري 7 قرية أبوسكين والفوادية مركز الحامول، أبودراز بفوه، قرية العزيزية ببلطيم، قرية كفر الجزاير وصحة الغنيمى بقلين.

وأشار إلى أن الأسر المستفيدة من البطاطين والألحفة بلغت 900 أسرة من أهالي قرى البركة والوزراية وكوبري فرج بالرياض، والنوايجة وحى البدالة مركز دسوق، وقرية الظوافرة مركز بلطيم، وأبوعساكر وحي المحكمة مركز بيلا، وقرية كفر دفرية وعزبة لين مركز كفرالشيخ، وقرية الشهابية بالبرلس، وقرية أبودراز بفوة، وقرية 46 جدية بالحامول، وقرية سد خميس مركز سيدى سالم وعزبة مبارك مركز مطوبس.

كما شدد على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تمت استفادتهم من اللحوم والبطاطين، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة، لافتًا إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

من جانبه، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان إن التوزيع تم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدًا أن المستفيد هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

التضامن الاجتماعي كفرالشيخ الأسر الأولى بالرعاية التحالف الوطني البطاطين

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توزيع لحوم وأغطية لدعم 1900 أسرة بقرى ومراكز كفرالشيخ

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